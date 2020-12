Atalanta-Fiorentina, match dell'11esima giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena al Gewiss Stadium si è concluso sul punteggio di 3-0 per la Dea. Gara arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ritrova il successo in campionato che mancava dal 31 ottobre scorso (2-1 a Crotone), mentre la Fiorentina di Cesare Prandelli conferma di attraversare un momento di profonda crisi di gioco e di risultati. I gol dell'incontro sono stati realizzat da Gosens (44'), Malinovskyi (55') e Toloi (63'). Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Risulta decisivo perché la sua deviazione che manda a sbattere sulla traversa il sinistro di Vlahovic è una delle svolte della partita.

Rafael TOLOI 7 - Attento e sicuro dietro, smaltisce anche un fastidio muscolare nel primo tempo e - come ciliegina sulla torta - blinda il risultato con il gol del 3-0.

Cristian ROMERO 6,5 - Un mastino in marcatura su Vlahovic, deve solo imparare a essere meno precipitoso negli interventi. Rimedia un giallo evitabile.

dal 74' José PALOMINO s.v. - Entra quando ormai la partita ha poco da dire, non giudicabile.

Berat DJIMSITI 6,5 - Pomeriggio tranquillo, si fa vedere soprattutto in attacco con diverse incursioni: in una di queste confeziona l'assist per il 3-0 di Toloi.

Hans HATEBOER 6 - Non sembra al meglio della condizione ma dà il suo contributo soprattutto nel primo tempo.

Marten DE ROON 6 - Prestazione di sostanza, senza particolari squilli. Non il miglior De Roon, ma senza dubbio sufficiente.

Remo FREULER 6 - Solito ritmo frenetico in mezzo al campo. Bene anche negli inserimenti: è il primo dei suoi a rendersi pericoloso.

Robin GOSENS 7 - Sblocca il risultato con una zampata da opportunista timbrando il suo secondo gol in campionato. Spina nel fianco della difesa della Fiorentina, quando decide di accelerare è devastante.

dall'81' Johan MOJICA s.v. - Entra a partita ormai finita, ingiudicabile.

Matteo PESSINA 5,5 - Gasperini lo fa giocare perché ritiene che il suo apporto dia equilibrio: stavolta, però, sbaglia qualche pallone di troppo e non è incisivo come in altre occasioni.

dall'88' Emmanuel GYABUAA s.v. - Esordio assoluto in prima squadra, una giornata da ricordare.

Ruslan MALINOVSKYI 7,5 - Col sinistro fa letteralmente quello che vuole. La punizione del 2-0 è un gioiello. Dà sempre la sensazione di creare un pericolo e ha il bellissimo vizio di tentare sempre la verticalizzazione. Davvero bravo.

dal 74' Luis MURIEL s.v. - Entra nel finale e non ha praticamente nemmeno un pallone giocabile.

Duvan ZAPATA 7 - Non segna, ma manda in porta Gosens con una grande azione di sfondamento. E si procura la punizione del 2-0. Altruista e utilissimo.

dall'81' Sam LAMMERS 6 - Gioca spiccioli di partita ma fa in tempo a rendersi pericoloso con un destro dal limite.

All.: Gian Piero GASPERINI 6,5 - Rieccola l'Atalanta che macina gioco e travolge l'avversario di turno. Lascia in panchina Gomez ma in campo cambia poco o nulla. La Fiorentina attuale è poca cosa, ma la vittoria è limpida e ineccepibile.

Duvan Zapata - Atalanta-Fiorentina - Serie A 2020-2021 Credit Foto Imago

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 7 - Il migliore dei viola è lui: senza le sue parate il passivo per i viola sarebbe stato certamente più pesante.

Lorenzo VENUTI 5 - Il gol che sblocca la partita nasce dalla sua parte: Gosens (e Zapata quando si allarga) sono clienti durissimi.

Nikola MILENKOVIC 5 - Primo tempo tutto sommato positivo, poi crolla nel secondo tempo. Non riesce a tenere Zapata e sulla punizione di Malinovskyi commette l'errore di non saltare.

German PEZZELLA 5 - Il capitano affonda insieme alla nave: nella ripresa l'Atalanta entra da tutte le parti e lui non può farci granché.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - L'impegno non manca, ma anche lui stavolta si fa notare per qualche pallone gestito con troppa superficialità.

dal 73' Antonio BARRECA 6 - Ha il merito di provarci nel finale impegnando Gollini con un paio di conclusioni velenose.

Pol LIROLA 5 - Schierato esterno destro sulla linea dei centrocampisti, non si vede mai.

dal 59' José CALLEJON 5 - Praticamente invisibile, entra e non riesce a cambiare l'inerzia della gara.

Sofyan AMRABAT 5,5 - In sofferenza a centrocampo, affonda definitivamente nel secondo tempo quando Prandelli lo arretra dopo l'uscita di Pulgar.

Erick PULGAR 6 - Nel primo tempo è uno dei migliori: non fa grandi cose, ma almeno mette ordine in mezzo al campo. È costretto a uscire dal campo all'intervallo per un problema fisico.

dal 46' Gaetano CASTROVILLI 5 - Non è al meglio della condizione e si vede. Non riesce mai a trovare il cambio di passo.

Giacomo BONAVENTURA 5,5 - L'ex milanista non si risparmia, ma a conti fatti non combina nulla di veramente significativo. Paga la condizione negativa generale della squadra.

Valentin EYSSERIC 5 - Schierato a supporto di Vlahovic, non si vede praticamente mai e fa il solletico alla difesa dell'Atalanta.

dal 58' Franck RIBERY 5 - Entra malissimo in partita e rimedia un cartellino giallo per un fallo di frustrazione su Gosens.

Dusan VLAHOVIC 6 - Merita la sufficienza perché si batte come un leone e perché è l'unico a rendersi veramente pericoloso con un gran sinistro dalla distanza che Gollini devia sulla traversa.

dal 71' Christian KOUAMÉ 5,5 - Entra quando ormai la partita è finita ma non incide.

All.: Cesare PRANDELLI 5 - Rivoluziona la squadra ma le scelte non pagano. Piuttosto cervellotica la scelta di Eysseric, così come quella di avanzare Lirola. In confusione come tutta la squadra.

