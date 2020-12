Una super Atalanta rifila un secco 3-0 alla Fiorentina di Prandelli. Al Gewiss Stadium ci pensa Gosens a sbloccare il risultato al 44' con un sinistro ravvicinato su assist di Zapata. Al 55' arriva il raddoppio, firmato da Malinovskyi con un delizioso sinistro a giro su punizione dal limite. Il tris è opera di Toloi, che al 63' insacca di testa sfruttando una torre di Djimsiti. I viola, lenti e privi di idee, tornano a casa con le ossa rotte incassando la sesta sconfitta stagionale in campionato. La Dea ritrova il successo in Serie A che mancava dal 31 ottobre (2-1 a Crotone).

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero (75' Palomino), Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (81' Mojica); Malinovskyi (74' Muriel), Pessina (89' Gyabuaa); Zapata (81' Lammers). All.: Gasperini.

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi (73' Barreca); Lirola (58' Callejon), Amrabat, Pulgar (46' Castrovilli), Bonaventura; Eysseric (59' Ribery), Vlahovic (71' Kouamé). All: Prandelli.

10' PARATONA DI DRAGOWSKI! Torre di Djimsiti per l'incornata a colpo sicuro di Zapata, eccezionale il riflesso del portiere viola che respinge. Poi altro colpo di testa di Toloi e l'azione sfuma. Atalanta a un passo dal vantaggio.

19' ROMERO VICINO AL GOL! Corner di Malinovskyi, grande stacco del difensore a centro area e altro grande intervento di Dragowski che alza in corner con un ottimo riflesso.

21' TRAVERSA DI VLAHOVIC! Gran sinistro dell'attaccante della Fiorentina, Gollini sfiora il pallone che sbatte sulla traversa e finisce in corner.

29' DRAGOWSKI, ALTRO MIRACOLO! Cross di Gosens dalla sinistra e colpo di testa imperioso di Zapata: il portiere della Fiorentina vola e devia in corner togliendo il pallone dall'incrocio dei pali.

44' GOL DELL'ATALANTA! GOSENS! 1-0! Grande azione di Zapata che sfonda in area sulla sinistra e mette un traversone basso sul primo palo perfetto per Gosens che trafigge Dragowski da due passi col sinistro. Atalanta in vantaggio. Assist di Zapata.