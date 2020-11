Un premio meritato, un ulteriore passo in avanti per mettere alle spalle il duro passato e tornare a sorridere ed incantare sul campo. Nell'ambito del Premio Dardanello, Tuttosport ha conferito il Premio Gasco 2020 all'attaccante dell'Atalanta Josip Ilicic. Il premio, come ogni anno, viene consegnato ad un personaggio del mondo dello sport distintosi per un particolare gesto di solidarietà: e chi meglio di Ilicic, allora, sarebbe stato più adatto a riceverlo. Lo sloveno nella scorsa stagione, infatti, al termine della sfida di Champions League contro il Valencia vinta dall'Atalanta grazie ad un suo poker, aveva donato il pallone all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, un gesto concreto per sostenere la lotta al coronavirus.

Josip Ilicic Credit Foto Getty Images

Champions League Gomez: "Ilicic ha avuto il Covid ed è caduto in depressione" 27/10/2020 A 11:59

Dopo quel magico momento di Valencia, però, Josip Ilicic è stato costretto a combattere in prima persona con il coronavirus e con uno stato di depressione che lo ha tenuto per mesi lontano dal campo. Nel corso della premiazione, allora, l'attaccante della Dea non ha nascosto le difficoltà passate e la gioia nel ricevere questo speciale premio:

"Sinceramente sono senza parole. Una cosa del genere per me vale più di tutto. Questo è un premio non solo mio ma di tutta la squadra e Bergamo: abbiamo passato momenti molto difficili. Il Covid l’ho sentito anche sulla mia pelle. Spero possiamo uscirne tutti insieme il prima possibile. Non è giusto vivere così, soprattutto per la gente che lavora ventiquattro ore su ventiquattro. Spero veramente di cuore che tutto questo passi e ricominciamo a vivere".

Il Covid l’ho sentito anche sulla mia pelle, spero veramente di cuore che tutto questo passi e ricominciamo a vivere

Gasperini: "Ilicic è recuperato, gli serve solo giocare"

Serie A Ilicic-Miranchuk: qualità in arrivo per l'Atalanta 15/10/2020 A 12:37