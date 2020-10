Dopo tanto attendere, forse ci siamo. Josip Ilicic e Aleksej Miranchuk, due dei più talentuosi giocatori dell'Atalanta, sabato pomeriggio potrebbero essere a disposizione di Giampiero Gasperini. L'Atalanta andrà a trasferta a Napoli, e la presenza dei due mancini amplierebbe in maniera esponenziale la qualità della capolista.

Conto alla rovescia

È passato tanto tempo dall'ultima volta in campo per Josip Ilicic. L'ex Fiorentina ha giocato l'ultima partita a Torino, nel lontano 11 luglio, quando i bergamaschi avevano fatto tremare la capolista Juventus. Da lì in poi il silenzio. Mesi difficili, rinchiuso dentro ad una depressione difficile da raccontare e capire. Una malattia, soprattutto mentale, che lo ha costretto a saltare l'ultima parte di stagione e le prime partite di questo 2020-21.

In tutto questo tempo, l'Atalanta non gli ha mai fatto mancare l'affetto, aspettandolo fino al giorno del suo rientro (un mese fa) e inserendolo gradualmente in squadra. Ora sembra pronto, e magari sabato ci sarà spazio per qualche minuto.

Nell'attesa del rientro del proprio trequartista, i bergamaschi hanno ricominciato la stagione proprio come avevano finito la scorsa: giocando un grande calcio e dominando tutte le avversarie incontrate in campionato. Tredici gol, 9 punti e 0 sconfitte, tanto che chi li ha visti in campo non ha sicuramente pensato alla mancanza di Ilicic. Oppure ci ha pensato, tremando al solo pensiero di vedere un'Atalanta a ranghi completi. Però, ora che la stagione si infittisce con l'inizio della Champions, il ritorno dello sloveno servirà tantissimo. I suoi gol, le sue assistenze e la qualità che dispensa in campo saranno una manna dal cielo. D'altronde, i numeri parlano per lui.

STAGIONE PRESENZE GOL 2017-2018 41 15 2018-2019 36 13 2019-2020 34 21

Miranchuk: dalla Russia con Amore

Molto diversa è la storia di Aleksej Miranchuk, ennesimo super colpo della proprietà bergamasca dopo quello di Ruslan Malinovskyj. Il 24enne russo è stato comprato proprio per innalzare le ambizioni del club, ed aumentare il livello - già altissimo - del pacchetto offensivo. L'ex Lokomotiv è atterrato a Bergamo già infortunato, un problema al bicipite femorale l’aveva bloccato per quaranta giorni, ma dalla scorsa settimana lavora con il gruppo ed è pronto per giocare i primi minuti in Italia.

Per Aleksej si tratta della prima esperienza assoluta fuori dalla Russia. Il nativo di Slavjansk-na-Kubani è cresciuto nello Spartak Mosca, ma all'età di 16 anni si è spostato nella Lokomotiv, con cui ha completato la trafila ed è diventato un punto fisso della prima squadra. Grazie alla fiducia dei vari allenatori passati all'ombra del Cremlino, il longilineo russo (182cm x 74kg) ha avuto modo di crescere e migliorare, innalzando stagione dopo stagione la sua produttività offensiva. Dai 3 gol all'età di 21 anni, fino ai 16 stagionali del 2020. Il suo ruolo naturale è proprio quello di Ilicic, il che potrebbe aprire un fantastico dualismo atalantino. Gasperini già si sfrega le mani.

