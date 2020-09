Altra scorpacciata di gol per l'Inter, che questa volta non deve penare per portare a casa i tre punti: netto 5-2 in casa del Benevento. Prova di forza con tanti cambi rispetto alla vittoria contro la Fiorentina: ben sette, a dimostrazione dell'enorme materiale a disposizione di Conte. In difesa Skriniar e De Vrij con Kolarov, esordio per Hakimi e Vidal. Gagliardini al posto di Barella, Sensi al posto di Eriksen e Sanchez per Lautaro Martinez. Pronti via e Inter avanti: azione fotocopia del 3-3 contro la Fiorentina di Lukaku, anche in questo caso il belga spinge in rete la palla di Hakimi dopo uno scatto fulminante del marocchino su impostazione di Sanchez. Raddoppio di Gagliardini e doppietta di Big Rom: Benevento stordito e rimesso in partita dall'errore in uscita di Handanovic. Bravo Caprari ad approfittarne. Il primo gol in Serie A di super Hakimi, su dormita di Letizia, porta le squadre negli spogliatoi sul 4-1. Nella ripresa c'è gioia anche per Lautaro Martinez, Caprari si toglie la soddisfazione di segnare una doppietta. L'Inter dimostra di essere uno squadrone che non può più nascondersi nella lotta al titolo. E che ora gioca e si diverte, anche a costo di scoprirsi di più. Sarà la formula giusta?

Il tabellino

BENEVENTO-INTER 2-5 (primo tempo 1-4)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio (dal 46' Foulon), Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne (dal 46' Tuia), Caprari; Moncini (dal 63' Lapadula). All. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagiardini (dal 81' Eriksen), Vidal (dal 52' Barella), Young (dal 65' Perisic); Sensi (dal 65' Brozovic); Lukaku (dal 65' Lautaro Martinez), Sanchez. All. Conte.

Gol: 1' Lukaku (I), 25' Gagliardini (I), 28' Lukaku (I), 34' Caprari (B), 42' Hakimi (I), 71' Lautaro Martinez (I), 76' Caprari (B)

Assist: 0-1 Hakimi (I), 0-2 Young (I), 0-3 Gagliardini (I), 1-5 Sanchez (I).

Ammoniti: Schiattarella (B).

Inter Milan's Argentine forward Lautaro Martinez (C) celebrates with Inter Milan's Moroccan defender Achraf Hakimi (L) and Inter Milan's Italian midfielder Roberto Gagliardini after scoring his team's fifth goal during the Italian Serie A football match B Credit Foto Getty Images

La cronaca in 13 momenti chiave

1’ VANTAGGIO DI LUKAKU - Straordinaria azione dei nerazzurri: perfetto cambio di gioco di Kolarov per Hakimi, uno-due con Sanchez: scatto del marocchino che mette in mezzo per il belga, che deve solo spingere in rete! Gol simile a quello del 3-3 contro la Fiorentina.

24’ RADDOPPIO DI GAGLIARDINI - Altro gran gol dei nerazzurri! Cross perfetto di Hakimi sul secondo palo per Young, che appoggia al volo per l'ex atalantino: perfetta conclusione di sinistro sul primo palo, Montipò non ci arriva.

28’ DOPPIETTA DI LUKAKU - Palla persa dal Benevento in uscita con Montipò, Gagliardini intercetta e serve dentro il belga, che controlla e trova l'angolino da pochi passi!

34’ GOL DI CAPRARI - L'Inter rimette in partita il Benevento: Handanovic sbaglia il rinvio e manda il pallone sui piedi del fantasista avversario, che controlla e calcia benissimo da fuori nell'angolino.

42’ POKER DI HAKIMI - Primo gol in Serie A per il marocchino: Young serve dentro Lukaku che non riesce a impattare. Si addormenta Letizia, che controlla il pallone ma non si accorge dell'arrivo dell'ex Dortmund, che spinge in rete a porta vuota!

45’ VIDAL SUL FONDO - Che occasione! Contropiede dell'Inter, Gagliardini serve il cileno che colpisce di testa dall'interno dell'area piccola: pallone incredibilmente sul fondo!

50’ PALO DI MONCINI - Recupera palla e viene servito in campo aperto da Caprari: diagonale destro che scheggia il palo! C'era però Dabo tutto solo dall'altra parte...

64’ OCCASIONE PER LAPADULA - Conclusione di Letizia respinta da Handanovic, l'attaccante si trova il pallone addosso e non riesce a mettere in porta.

70’ TRAVERSA DI GAGLIARDINI - A un passo dalla doppietta: sponda di Perisic e altra gran conclusione, solo la traversa dice di no.

71’ RETE DI LAUTARO - Gol "alla Lautaro": altra magia di Sanchez che apre per il Toro. Controllo ad accentrarsi e palla all'angolino: nulla da fare per Montipò

76’ GOL DI CAPRARI - Doppietta personale: conclusione a colpo sicuro dopo il velo di Hetemaj, Inter un po' scoperta

78’ PERISIC SI DIVORA IL GOL - Ancora devastante Hakimi su palla di Sanchez, pallone per il croato solo a porta vuota: sinistro incredibilmente sul fondo!

90’ TRAVERSA DI ERIKSEN - Sinistro pazzesco dalla trequarti, pallone che scende e colpisce in pieno la traversa!

Il migliore

Achraf HAKIMI - Devastante. Imprendibile dal primo minuto, in cui manda in porta Lukaku dopo uno scatto bruciante come contro la Fiorentina. Quale adattamento? Il marocchino è già un fattore nell'Inter di Conte. Il bottino in Serie A è già di un gol e due assist.

Fantacalcio

Promosso. Romelu LUKAKU - Il solito Lukaku. Parte con un gol facile facile, fa il solito lavoro sporco prezioso per la squadra e segna la doppietta da pochi passi. Garanzia, sempre e comunque.

Bocciato. Roberto INSIGNE - Non riesce a incidere. Ha una buona occasione in avvio ma calcia sul fondo su palla persa da Sensi, per il resto non si fa vedere.

Conte: "Vidal? Nel centrocampo dell'Inter può fare tutto"

