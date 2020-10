Benevento-Napoli entra nella storia della Serie A. Per la seconda volta nella lunghissima storia del nostro campionato, infatti, due fratelli sono andati a segno nella stessa partita da avversari. Protagonisti dell'impresa Roberto e Lorenzo Insigne . Il primo ha aperto le marcature portando in vantaggio i sanniti di Pippo Inzaghi al 30', il secondo ha firmato il provvisorio 1-1 al 60' (dopo essersi visto annullare un altro gol dal VAR al 48' per fuorigioco) prima del definitivo 2-1 firmato da Petagna .

Due fratelli uno contro l'altro e in gol nella stessa partita è un fatto che, prima di oggi, aveva un unico precedente in Serie A e portava la firma di Istvan e Ferenc Nyers: entrambi erano riusciti a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori in Inter-Lazio 2-1 giocata a San Siro il 4 dicembre 1949. Il loro primato resisteva quindi da 70 anni.

In Italia ci sono altri casi di fratelli protagonisti nella stessa partita. L'anno scorso in Serie B, in Spezia-Benevento 3-1, i fratelli Matteo (per i liguri) e Federico (per i campani) erano riusciti a trovare la via della rete. Non mancano i casi di fratelli andati invece a segno nello stesso match con la stessa squadra: Daniel e Matteo Ciofani trafissero la porta del Lecce nel 2013 in Prima Divisione, mentre i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini segnarono entrambi con la maglia del Palermo in Serie A nel derby contro il Catania.