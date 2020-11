Bologna-Crotone, sfida valida per la nona giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna domenica 29 novembre con fischio d'inizio alle ore 15. Gli emiliani di Sinisa Mihajlovic hanno totalizzato 9 punti e sono al dodicesimo posto della classifica, mentre ii calabresi di Stroppa sono in ultima posizione con soli due punti conquistati. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dijks, Santander, Skov Olsen

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cigarini, Rispoli

Statistiche Opta

Il Crotone ha vinto entrambe le ultime due gare di Serie A contro il Bologna, dopo aver perso le prime due.

Il 21 agosto 2016 il Crotone ha fatto il suo esordio assoluto in Serie A, proprio in trasferta contro il Bologna: partita persa 1-0 con un gol di Mattia Destro.

Il Bologna è la squadra che ha pareggiato più incontri casalinghi in Serie A nel 2020 (sei), tuttavia, nessuno di questi è arrivato nel torneo in corso (due successi e due sconfitte finora al Dall’Ara).

Il Bologna subisce gol da 41 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la peggior serie in assoluto di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei: 42 del Bordeaux nel 1960.

Per la prima volta in Serie A il Crotone ha registrato una striscia di 11 partite di fila senza vittoria: tre pareggi e otto sconfitte considerando anche il finale del campionato 2017/18.

Il Crotone non ha trovato il gol nelle sue ultime due gare di campionato: solo una volta una squadra di Giovanni Stroppa non è andata a segno per più partite di fila in Serie A: il Pescara nell’ottobre 2012 (quattro).

Sfida tra la squadra che ha tirato più calci d’angolo in questo campionato (Bologna, 59) e quella che ha calciato meno corner (Crotone, 20).

Solo il Torino (60%) ha una percentuale di tiri nello specchio migliore del Bologna (54%) nelle prime otto giornate di questo campionato - ultima squadra in questa graduatoria è il Crotone (36%).

Dallo scorso luglio, nessun giocatore ha segnato più gol su azione in match casalinghi di Serie A di Musa Barrow del Bologna (sei, come Francesco Caputo).

Simy è l’unico giocatore del Crotone che è andato a segno in tutte le tre stagioni della squadra calabrese in Serie A; può già eguagliare il suo record di reti in trasferta in un singolo campionato nella massima divisione italiana (due, al momento è a uno).

