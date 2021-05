Nicola Sansone, attaccante del Bologna che questa sera affronterà la Juventus , è stato intervistato da DAZN: "Ho perso tante partite per infortunio quest'anno. Non ho giocato molto, anche se quando ho giocato l'ho fatto molto bene, ma ho fatto pochi gol. È vero che non abbiamo mai rischiato la retrocessione, ma non ci siamo neanche avvicinati all'Europa. Per questo il voto alla stagione è 6".

Il rapporto con Mihajlovic?

"Ho un rapporto sincero e schietto con lui. Penso che rimarrà, ha ancora due anni di contratto ma sarà una sua scelta".

"Premetto che non sono più tifoso milanista. Da quando ho esordito fra i professionisti, non tifo più una squadra. Quando ero piccolo simpatizzavo per le squadre di Milano, mai per quelle di Torino. Ce la metteremo tutta, non voglio che la Juventus vada in Champions ".

La Nazionale?

"No, quest'anno non merito la Nazionale. Sicuramente ci proverò per il Mondiale, sarà l'ultima chance e voglio sfruttarla".

