Si, avete letto bene: "Delle partite". Perché, in realtà, i match tra Liverpool e Bologna sono stati due, entrambi da 60 minuti, suddivisi in tempi da trenta. Primo fischio d'inizio alle 15, secondo alle 18. A scendere in campo, per entrambe le squadre, due formazioni totalmente differenti. Una formula che, va da sé, ha ulteriormente palesato i ritmi blandi del calcio d'agosto e fornito ben poche indicazioni di rilievo. Nella prima disputa, Reds già avanti 2-0 nei primi 13 minuti grazie a Diogo Jota e Mané, abili ad approfittare di due erroracci d'impostazione della difesa emiliana, che rischia di capitolare nuovamente all'inizio del secondo mini tempo, dopo una traversa di Salah a Skorupski battuto. Finisce 2-0 il primo match. Nel secondo, in cui largo spazio è stato concesso ai giovani, dopo l'1-0 firmato al 14' dal giapponese Minamino su assist illuminante di Shaqiri (sempre inseguito dalla Lazio) , Origi sbaglia il rigore del potenziale raddoppio.