Test positivo per l' Inter di Antonio Conte , ampiamente rimaneggiata viste le 16 assenze legate alle nazionali . Nell'amichevole di Appiano Gentile contro il Monza di Brocchi , i nerazzurri si impongono di misura grazie al gol siglato nella ripresa dal giovane Franco Carboni , attaccante 17enne della Primavera e figlio dell'ex Catania Ezequiel.

Largo ai giovani, con Radu, Darmian, Ranocchia, Young e Nainggolan come unici elementi della prima squadra a disposizione di Conte, oltre a Samir Handanovic tenuto a riposo. 90 minuti per i 5 giocatori nerazzurri, affiancati ad un corposo numero di giovani della Primavera. Fiducia e minuti nelle gambe, dunque, per il gruppo nerazzurro, adesso già proiettato alla prossima sfida di campionato contro il Torino.