Federico Bernardeschi: la voce che circolava già nel lunedì di Pasquetta, ora diventa ufficiale. Ecco il comunicato della Juventus. Juventus-Napoli, la partita infinita , rischia di saltare di nuovo? Al momento non è così ma le continue positività riscontrate negli ultimi giorni al Covid-19 mina la vigilia del match. L'ultimo della lista è: la voce che circolava già nel lunedì di Pasquetta, ora diventa ufficiale. Ecco il comunicato della Juventus.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra."

6 Nazionali + 1

Si allunga dunque la lista dei giocatori della Nazionale che sono risultati positivi negli ultimi giorni, dopo la sosta per le partite di qualificazione ai Mondiali: a Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Cragno e Sirigu (ufficioso perché il Torino non ha diramato il nome, ma dovrebbe essere lui) si aggiunge Bernardeschi.

Juventus: anche Demiral positivo

I bianconeri rischiano di affrontare il recupero di campionato non decimati ma quasi: oltre a Bonucci e Bernardeschi, anche Merih Demiral, rientrato a Torino dal ritiro della Turchia con un volo sanitario, non potrà essere del match causa Covid. Il Napoli invece al momento non ha giocatori positivi.

