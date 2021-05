Non solo l'Inter: anche la Juventus risente degli effetti economici della pandemia, e non solo. Qualora non arrivi il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League, in casa bianconera far quadrare i conti sarà molto complicato.

La formula del 2020

Anche nella scorsa stagione arrivò una proposta di questo tipo: allora la richiesta fu accolta di buon grado e gli stipendi furono spalmati. Era il marzo 2020 quando Sarri e i suoi avevano rinunciato a 4 mensilità recuperandone poi 2,5 nei mesi successivi. Allora quindi fu risparmiata 1 mensilità e mezza, pari a 33,75 milioni di euro circa.

La speranza dei bianconeri è che anche quest'anno i giocatori si mettano una mano sul cuore e una sul portafogli: in questo caso si tratterebbe di un pagamento posticipato, simile a quello concordato tra l'Inter e i suoi giocatori nel corso della stagione.

