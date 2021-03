"Io probabilmente non avrei accettato perché ho il mio carattere ma penso che Pirlo abbia fatto bene. Non si può dire di no a una proposta di quel tipo, soprattutto dopo il percorso che ha fatto da calciatore in quella società e con questa proprietà. Non ho visto tutte le partite della Juventus, solo le 4-5 gare che precedevano la nostra sfida contro di loro. Ma non ho seguito l’evoluzione di tutto il loro campionato, però mi sembra abbiano modificato il tipo di costruzione e il baricentro della squadra".

Quando Sarri non lo portò alla Juve

Champions League Disastro Champions: le squadre italiane sono poco sostenibili 2 ORE FA

"Maurizio è una persona diretta che ti dice le cose come stanno. Al Chelsea voleva portare il suo secondo che però in quel momento era all’Inter e allora scelse me. Ma mi disse che se fosse tornato in Italia avrebbe scelto il suo viceallenatore, così come poi è successo. Mi sarebbe piaciuto fare quell’esperienza insieme a lui in un club come la Juve ma ho capito perfettamente la situazione".

Roma o Napoli per Sarri?

"A istinto mi verrebbe da dire che Roma è una piazza che si sposa molto con le caratteristiche di Maurizio. E anche un certo tipo di giocatori che ha la Roma in rosa sarebbero particolarmente funzionali alle sue idee."

Quella multa

"Avevamo giocato alle 18 contro il Sassuolo e dopo la partita un amico mi ha scritto di raggiungerlo a casa sua per festeggiare la vittoria. Li ho raggiunti senza sapere quanti fossero e ignaro di finire in una guerra tra i vicini che hanno chiamato i carabinieri. Ho pagato, subito dopo la notifica, 280 euro di multa”.

Pirlo: "Scudetto? Gli obiettivi restano gli stessi"

Serie A Da 'Maestro' a rischio esonero: la parabola di Pirlo in 7 mesi 15 ORE FA