"Ogni allenatore ha la sua idea di calcio e devo mettermi a disposizione. Nella mia carriera ho sempre giocato con una forma tattica diversa da quella che voleva il mister all'Inter: ho fatto fatica a capire cosa voleva lui, ho dato tutto me stesso e alla fine penso di aver capito."

"Ho tanta voglia di rivedere qua Radja, lo vogliono tutti i tifosi del Cagliari e anche io vorrei averlo qui insieme a me, speriamo."

"Per il resto è una scelta sportiva ma soprattutto di vita, Sofia (la moglie di Godin e figlia di Pepe Herrera, vecchia gloria del Cagliari) è nata qua e mi hanno parlato davvero tanto bene di questa città: mi sento come a casa, si deve stare bene nei posti dove si vive. Herrera è stato il primo a parlarmi di Cagliari, perché conosce bene il legame tra Cagliari e gli uruguaiani. Nandez mi chiamava ogni giorno (ride, ndr) per convincermi a venire qui"