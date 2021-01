"Ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni e ho preso la passione di questo sport da mio papà. Ho iniziato con l’Auxerre in Francia a 13 anni, dove ho firmato il mio primo contratto professionistico a 17. E lì tutto ebbe inizio"

"Sono un giocatore a cui piace essere in possesso di palla, mi piace il bel gioco. Mi piace anche crossare, con tutte e due i piedi."

"Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello della squadra e di essere il più in alto possibile sia in campionato che in Europa."