Sergej Milinkovic-Savic è guarito dal Coronavirus dopo aver contratto il virus con la nazionale serba sei giorni fa. Totalmente asintomatico, dopo un solo tampone negativo ha potuto lasciare la Serbia per tornare a Roma. Mercoledì mattina dovrebbe recarsi in Paideia per le visite mediche di controllo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Qualora arrivasse il via libera potrà a quel punto tornare ad allenarsi in campo. Dopo le assenze forzate contro Crotone e Zenit San Pietroburgo il "Sergente" potrebbe tornare a disposizione in campionato per la sfida contro l'Udinese in programma domenica prossima alle 12.30