È ancora alla caccia del 100° gol in Nazionale (164 gare per lui col Portogallo), ma Cristiano Ronaldo rischia di non poterlo trovare contro la Croazia. Il giocatore della Juventus è ancora a rischio per la prima giornata di Nations League con la sua Nazionale a causa di un'infezione ad un dito del piede destro. Fernando Santos, il ct dei Lusitani, ha spiegato come CR7 abbia rimediato questo particolarissimo infortunio.

Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. È stata trattata con antibiotici. Ora va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Dubito che domani sarà al 100%. Non è un tipo di infortunio che passa del tutto in due o tre giorni, ma valuteremo la situazione fino all’ultimo momento. Noi ci auguriamo che ci sia. [Fernando Santos alla vigilia di Portogallo-Croazia]

Quindi è ancora da capire la presenza in campo o meno di Cristiano Ronaldo per il prossimo match di Porto. Dovesse saltare la sfida contro la Croazia, il Portogallo giocherà poi il 7 settembre contro la Svezia. Non in dubbio, quindi, la sua presenza per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria in programma domenica 20 settembre.

