La rivoluzione in casa Juventus si è completata, il nuovo allenatore è stato scelto e gli obiettivi, di mercato e non, sono stati dichiarati. La nuova stagione è cominciata ormai da qualche giorno, con Andrea Pirlo già impegnato a dirigere gli allenamenti e la rosa bianconera duramente al lavoro in vista del prossimo campionato. Il momento giusto, dunque, per Cristiano Ronaldo, ormai uomo simbolo della Juventus, per suonare la carica e fissare gli obiettivi della prossima stagione in bianconero. L’amarezza dell’ultima eliminazione dalla Champions League sembra essere stato messo alle spalle, adesso il fenomeno portoghese è già proiettato ai successi che la Juventus dovrà conseguire nella prossima stagione ormai alle porte.

Calciomercato Sorpresa Juventus: in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 04 IERI A 12:52

Il messaggio di Ronaldo

Un video emozionale che raccoglieva i gol più belli messi a segno dal portoghese nel corso della scorsa stagione, accompagnato da un lungo messaggio motivazionale volto a far schizzare nuovamente alle stelle l'entusiasmo in casa bianconera.

Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l'Italia, l'Europa e il Mondo! Superare record. Superando gli ostacoli. Vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che ci si presenteranno. Rendere ogni anno un’avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri fan e sostenitori. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tener fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile. Siamo la Juventus! Siamo i campioni! Siamo tornati e più forti che mai! Contiamo su di te! Tutti insieme!

Intanto, proprio nelle ultime ore, il secondo gol siglato da CR7 nella gara di ritorno contro il Lione in Champions League è stato eletto come gol più bello dell'intera soddisfazione. Una piccola soddisfazione pronta a caricare ulteriormente il portoghese in vista di una stagione in cui sembra vigere un unico imperativo: vincere!

Pirlo: "Higuain? Il suo ciclo alla Juventus è finito. Dybala resta"

Champions League Niente gol per Lewandowski! Cristiano Ronaldo mantiene il record di gol in una singola edizione (17) 23/08/2020 A 21:03