Crotone-Bologna, sfida valida per la ventottesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Scida di Crotone sabato 20 marzo con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Cosmi affronta quella di Mihajlovic. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Rispoli; Ounas; Simy. All. Cosmi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Luperto, Cigarini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Faragò, Santander

Statistiche Opta

Nessun pareggio in cinque sfide di Serie A tra Crotone e Bologna: due vittorie per i calabresi e tre successi degli emiliani.

Nessuna squadra ha pareggiato meno partite interne del Crotone in questo campionato: solo una, contro la Juventus ad ottobre (4V, 8P).

Crotone (4/4) e Schalke 04 (1/1) sono le uniche due squadre che hanno ottenuto il 100% delle loro vittorie in questa stagione nei top-5 campionati europei in match casalinghi.

Il Crotone non pareggia in Serie A dal 15 dicembre contro l’Udinese: da allora tre vittorie e 12 sconfitte per i rossoblù.

Il Crotone ha subito almeno due gol in tutte le ultime nove partite di campionato: l’ultima squadra a concedere almeno due reti per più gare di fila in Serie A è stata l’Udinese nel maggio 2018 (13).

Il Bologna ha vinto l’ultima partita di campionato contro la Sampdoria; l’ultima volta in cui ha ottenuto due successi di fila in Serie A è stata lo scorso novembre, proprio contro Sampdoria e Crotone.

Il Bologna non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sette trasferte di campionato, tante volte quante nelle precedenti 13.

Il Crotone ha subito 36 gol nel primo tempo, più di ogni altra squadra in questo campionato - il Bologna ha subito quattro reti negli ultimi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio.

Simy ha segnato 12 gol con il Crotone in questo campionato, due in più rispetto a quanto fatto nelle sue precedenti due stagioni di Serie A (10: 7+3); è andato a segno in tutte le ultime tre gare, l’ultimo giocatore africano capace di realizzare almeno una rete in quattro partite di fila in Serie A è stato Musa Barrow del Bologna a luglio.

Con sei gol e sei assist Musa Barrow ha preso parte a 12 reti in questo campionato: è a una partecipazione di distanza dalla scorsa stagione, la sua migliore in Serie A con nove gol e quattro assist tra Atalanta e la sua attuale squadra, il Bologna.

