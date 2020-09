Nonostante il calciomercato sia ancora aperto e una big come la Juventus stia ancora cercando il suo centravanti, il quadro sui reparti offensivi del campionato che sta per iniziare è ormai completo. Ci sono tante novità, ci sono giocatori in cerca di rilancio o di conferma, “veterani” sempre pronti a stupire e “neofiti” della categoria con la voglia di imporsi. Ecco alcune delle domande piú comuni prima dell’inizio di una nuova stagione, utili sia in ottica fantacalcio che per farsi le idee più chiare nella corsa al trono di capocannoniere.

Immobile può ripetersi e andare oltre i 30 gol?

23, 29, 15, 36. L’andamento di Ciro Immobile in biancoceleste per adesso è stato abbastanza costante. Sotto le 15 reti (salvo infortuni) è difficile immaginarlo, ma considerando gli impegni in Champions League, è altrettanto improbabile immaginarlo sopra i 30 gol anche nel 2020/21. Pronostico? Tra i 20 e i 25, che potrebbero non bastare per confermare lo scettro di capocannoniere.

Ronaldo e Ibra domineranno ancora? A quante reti possono ambire?

Campioni al potere. 21 reti il primo anno e 31 nel secondo per il portoghese, 10 in un girone di ritorno per lo svedese. Se rimangono integri fanno sempre la differenza e, di conseguenza, i gol. Entrambi rigoristi, entrambi leader delle proprie squadre. In questo caso la carta d’identià non conta. Seguendo la logica CR7 dovrebbe comunque fare meglio di Ibra. Il portoghese sopra i 20 gol, lo svedese tra i 15 e 20.

Osimhen al Napoli: titolare o insidia Petagna?

Pagato oltre 80 milioni di euro e già punto di riferimento del Napoli. Victor Osimhen, ventunenne nigeriano, non si pone limiti. Gattuso crede in lui e ne sfrutterà le doti. Petagna parte come riserva, perché la titolarità dell’ex Lilla non si puó mettere in discussioni. Difficile fare una previsione sui gol, ma la sensazione è che le potenzialità per adattarsi subito al calcio italiano ci siano.

Lukaku o Lautaro: chi può fare meglio?

Voci di mercato, rinnovo, corteggiamento di club stranieri. Lautaro Martinez era partito fortissimo e ha accusato nella seconda parte di stagione un po’ troppe distrazioni. Lukaku, al contrario, è ormai la guida dell’Inter, l’irrinunciabile, il gigante implacabile. Quindi puntiamo sul belga, che può anche ripetere i numeri sensazionali della passata stagione, visto che é forte di testa e che ora sulle fasce trova due assistmen come Kolarov e Hakimi.

Pedro alla Roma: giocatore su cui puntare?

Dipende molto dallo stato fisico. Il livello di Pedro è indiscutibile e nella Roma di Fonseca parte sicuramente come titolare. Nell’ultima stagionelo spagnolo ha però accusato qualche acciacco di troppo, che potrebbe comprometterne la continuitá. Se sta bene resta un esterno valido, anche da 7-8 gol.

Inglese si rilancerà? Caputo continuerà il suo trend?

Liverani crede molto in Roberto Inglese. Lo ha giá dichiarato un paio di volte. L’attaccante del Parma nello scorso torneo, anche a causa di una condizione fisica precaria, é stato più volte surclassato dal college Cornelius, che si è preso i gradi di titolare. Si riprenderà Inglese? Qualche dubbio persiste. La sensazione è che il suo meglio lo abbiamo giá visto. Discorso opposto per Ciccio Caputo, destinato a confermarsi a Sassuolo. Magari non altri 20 gol, ma resta attaccante valido e parte di un sistema di gioco che ne valorizza le doti. Una quindicina di reti obiettivo raggiungibile.

Simy, Lapadula, Gyasi: come andranno gli attaccanti delle neopromosse?

Due protagonisti della scorsa Serie B e il bomber del Lecce poi retrocesso. Lapadula riparte da Benevento, come perno della squadra di Inzaghi: può andare in doppia cifra. Tra Simy (Crotone) e Gyasi (Spezia) resta più intrigante il nigeriano, che la categoria l’ha giá assaggiata due anni fa e che ha i mezzi, anche fisici, per stupire anche nel massimo campionato. Se il Crotone di Stroppa regge l’urto, può essere una sorpresa.

Kouamé sarà un punto di riferimento per la Fiorentina?

Ribery, Chiesa, Kouamé, Vlahovic e Cutrone. Al momento Iachini dispone di cinque attaccanti nel suo reparto offensivo e, salvo cessioni o cambi di modulo, c’é spazio per due. Kouamé, ammirato al Genoa prima dell’infortunio, puó fare le fortune di Firenze, soprattutto grazie all’assistenza di giocatori come Chiesa e Ribery. Responso finale? Un rischio che vale la pena correre.

