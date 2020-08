Torna il Napoli e torna il pubblico (1.280 spettatori ad assistere al triangolare). Dal suo ritiro di Castel di Sangro, primi passi per il Napoli 2020-2021 che mette subito in mostra il suo gioiello: Osimhen. Il nigeriano, costato 70 milioni più bonus, mostra già la sua progressione in avanti e segna la bellezza di 3 gol nel giro di 8 minuti. Buona anche l'intesa con i compagni d'attacco visto i due assist piazzati dall'ex Lille. In grande forma anche Lorenzo Insigne, anche lui a segno con una tripletta. Meno bene Milik: nonostante una doppietta, viene sostituito alla mezz'ora dopo un gol mangiato a porta vuota.

Prima c'è la vittoria per 10-0 contro il Castel di Sangro, nonostante un rigore sbagliato da Younes che si fa ipnotizzare da Romito. Poi tripletta per Politano, doppietta per Milik, doppietta per Younes, gol ancora di Di Lorenzo, Koulibaly e Gaetano. Non mancano però i problemi, visto che Milik dura solo 30 minuti: dopo un gol sbagliato a porta vuota, Gattuso sente che non è serata per il polacco che lascia posto a Llorente.

Si passa al 4-3-2-1 contro L'Aquila con Lozano, Mertens e Insigne a fare da trequartisti dietro ad Osimhen. Bastano 8 minuti all'attaccante nigeriano, arrivato dal Lille, per far suo lo stadio Patini, con il classe '98 che realizza subito una tripletta con azioni solitarie. Arrivano anche la doppiette di Mertens, segna anche Ghoulam, c'è poi la doppietta Lozano e la tripletta di Insigne che, con un colpo di tacco, fissa il risultato sul 3-0. Il Napoli si diverte e fa divertire. Era L'Aquila, ma il tridente Lozano-Mertens-Insigne sembra ben oliato e con questo Osimhen si può sognare in grande.

