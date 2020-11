Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6,5 – Mkhitaryan segna tre gol totalmente indisturbato. Il portiere del Grifone non ha colpe e anzi salva il salvabile, con tanto di grande intervento sempre sull'armeno sullo 0-0.

Davide BIRASCHI 5 – Inizia tutto sommato bene, con chiusure attente e buona dedizione. Ma si perde Mkhitaryan nell'ultima azione del primo tempo nel gol che sblocca il match: episodio chiave della partita.

Andrea MASIELLO 6,5 – Buona prova: molto attento in chiusura, bada poco per il sottile. (Dal 69’ Paolo GHIGLIONE 6 - Entra in campo con tanta voglia di fare: prova una bella conclusione al volo neutralizzata da Pau Lopez).

Mattia BANI 5,5 – Inizia bene e nel primo tempo regge gli attacchi della Roma. Nella ripresa va in affanno.

Domenico CRISCITO 6,5 – Tantissimi salvataggi decisivi in avvio di partita: non ha mai paura di tirarsi indietro. L'ultimo a mollare.

Lukas LERAGER 5 – Poco incisivo e troppo leggero quando c’è da inventare la giocata per sparigliare le carte. (Dal 81’ Milan BADELJ S.V.)

Ivan RADOVANOVIC 5 – Assente dalla partita. Nelle poche sortite offensive non riesce a incidere, sembra spaesato. (Dal 70’ Luca PELLEGRINI 5,5 - Non riesce a contribuire alla causa anche a causa di un Genoa confuso nel finale).

Nicolò ROVELLA 5,5 – Da un lato c'è la personalità, messa in mostra anche contro la Roma. Dall'altro c'è però qualche eccesso di troppo, come se dovesse sempre trovare la giocata a effetto. Ma i segnali sono positivi.

Miha ZAJC 5,5 – Nel primo tempo è assente, cresce nella ripresa ma non abbastanza da diventare un fattore. (Dall’81’ Mattia DESTRO 6,5 - Crea due occasioni e si vede annullare un gol: più lui in dieci minuti che i suoi compagni di reparto).

Marko PJACA 6,5 – Prestazione tutto sommato anonima fino al gol del pareggio, che però rimette in partita il Genoa. (Dal 61’ Goran PANDEV 5,5 - Non riesce a incidere, ma spesso viene servito male dai compagni).

Gianluca SCAMACCA 6,5 – Gli tocca una partita tutta fisico e lotta: regge bene l'urto con la difesa della Roma. Manda in porta Pjaca nell'occasione del pareggio e sfiora il gol di punta: più di così, nel Genoa di oggi, è dura.

All. Rolando MARAN 5 – Meriti al tecnico per aver cambiato l'assetto dei suoi all'intervallo, mossa che ha spiazzato la Roma. Ma per il resto il suo Genoa è prevedibile e con poche idee.

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6,5 – Come Perin: sul gol può poco, per il resto è sempre attento e sicuro.

Gianluca MANCINI 6,5 – Spaventa i suoi con un problemino nel primo tempo ma resta in campo. Per fortuna della Roma: sempre puntuale e deciso negli interventi.

Chris SMALLING 5,5 – Gioca con la solita autorevolezza, ma nel gol del Genoa c'è la sua complicità: si trova a metà strada e tiene in gioco Pjaca.

Roger IBANEZ 6,5 – Spesso si trova a dover chiudere sul nascere le ripartenze del Genoa e lo fa con smalto e puntualità.

Rick KARSDORP 6 – Inizia molto bene la partita, con tanti palloni che passano da lui. Cala con il passare dei minuti.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 – Non ruba la scena tranne che per lo splendido pallone che nel finale manda in porta Cristante. Per il resto è però sempre un fattore, il tuttocampista che dà equilibrio ma anche estro all'attacco. (Dall'87' Gonzalo VILLAR S.V.)

Jordan VERETOUT 6 – Prestazione dai due volti: ogni tanto perde il tempo della giocata ed è impreciso, ma qualche suo strappo spezza in due il centrocampo del Genoa. E c'è anche l'assist da corner per il vantaggio della Roma.

Leonardo SPINAZZOLA S.V. – La sua partita dura solamente 14’ prima di uscire per un problema muscolare: un paio di buoni spunti. (Dal 14’ Bruno PERES 7 - Entra pochi minuti dopo il fischio d'inizio al posto dell'infortunato Spinazzola ed è un pericolo costante per la difesa del Genoa: l'assist per il 2-1 di Mkhitaryan è una chicca).

PEDRO 7 – Ispiratissimo fin dalle prime battute: trovare spazio tra le maglie strette del Genoa non è facile, ma riesce sempre a ispirare i suoi. Chiude il match con un assist al bacio per il terzo gol.

Henrikh MKHITARYAN 8 – Non potrebbe essere altrimenti, ovviamente. Tre gol, una traversa, sempre nel vivo dell'azione: giocatore di livello assoluto. L'assenza di Dzeko non si sente.

Borja MAYORAL 5,5 – Qualche giocata preziosa, ma un po’ fine a se stessa. Sbaglia quando può incidere di più. (Dal 61’ Bryan CRISTANTE 5 – Il gol che si divora nel finale è da horror).

All. Paulo FONSECA 7 – La sua Roma è una squadra in fiducia, che anche senza Dzeko funziona. Sono chiare le gerarchie nello spogliatoio, il mix tra veterani e giovani funziona.

