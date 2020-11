Manca Dzeko? Nessun problema: ci pensa Mkhitaryan a trascinare la Roma al terzo posto in solitaria, davanti a Juventus e Atalanta, con una tripletta che abbatte il Genoa a Marassi. Prova convincente per i giallorossi, che partono alla grande, colpiscono una traversa proprio con Mkhitaryan ma dalla metà del primo tempo faticano a trovare spazi con il Grifone molto chiuso dietro. Il colpo di testa dell'armeno all'ultimo secondo del primo tempo sblocca il match, all'intervallo Maran cambia lo schieramento dei suoi e stupisce i giallorossi, puniti da Pjaca dopo pochi minuti. Ma gli uomini di Fonseca non escono dalla partita, prendono le contromisure e a metà secondo tempo tornano avanti con il piattone vincente di Mkhitaryan su gran palla di Bruno Peres. La girata al volo dell'armeno a pochi minuti dal 90', su delizia di Pedro, chiude la partita: seconda vittoria consecutiva per la Roma, altro stop per Maran che ora è terz'ultimo a pari punti con il Torino.