Questo è quanto emerge da un’intervista concessa dal n.1 della Federcalcio al Corriere dello Sport. Un tema delicato quello della revisione del formato che potrebbe suscitare non poche polemiche e divisioni al vertice della piramide calcistica. Tuttavia, il presidente della Figc è convinto di questa proposta: “Non riusciamo a cambiare al nostro interno, si teme che i playoff penalizzi chi è abituato a vincere. E invece non è così se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Rischiamo di perdere pubblico in quello attuale, perché in alcune fasi non è più decisivo vincere o perdere. E a quel punto non ha senso“, la precisazione di Gravina.