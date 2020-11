Alexis Sanchez ha interrotto anzitempo la seduta di allenamento con il Cile e, secondo quando riportato oggi in Sudamerica, sulle sue condizioni fisiche c'è un po' di apprensione. L’attaccante cileno dell’Inter tra oggi e domani verrà visitato per capire di cosa si sia effettivamente trattato. Per ora Sanchez, designato a indossare la fascia di capitano nel match contro il Perù valevole per le qualificazioni ai Mondiali delle 2022, è solo sotto osservazione e non si esclude anche la sua presenza in campo nella notte tra venerdì e sabato.