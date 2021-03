Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Atalanta (la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 26ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Maurizio Mariani di Aprilia. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni ed Imperiale, quarto uomo Sacchi, Var Valeri, Avar Ranghetti. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Meazza" in San Siro di Milano.

La moviola LIVE di Inter-Atalanta (arbitro Mariani)

11' AMMONITO CONTE - Il tecnico interista non gradisce un fallo non fischiato in zona d'attacco a Lukaku. Si accende un battibecco prima con il quarto uomo, poi con Mariani che prima prova a spiegare il proprio di vista invitando Conte a calmarsi poi quando intuisce che l'ira dell'allenatore salentino non si vuole placare, gli rifila un cartellino giallo che Conte non gradisce. Animi subito caldi.

Antonio Conte ammonito dall'arbitro Mariani per proteste Credit Foto Getty Images

54' VANTAGGIO INTER, TUTTO REGOLARE - L'Inter la sblocca a inizio ripresa con Skiriniar sugli sviluppi di un corner, l'Atalanta chiede un offiside per una posizione di Bastoni, che tocca il pallone verso il compagno, ma il VAR conferma che il difensore dell'Inter è in posizione regolare sulla sponda di testa di un compagno da cui scaturisce il gol dello slovacco.

59' GIALLO PER ROMERO – Poco prima dell’ora di gioco, arriva la prima ammonizione per l’Atalanta. A beccarsi il giallo è Romero per un intervento in gioco pericoloso ai danni di Lautaro Martinez nella propria trequarti.

