Terza vittoria consecutiva per l'Inter in campionato dopo la sosta, la quarta in cinque partite considerando anche la Champions: 3-1 al Bologna e secondo posto in classifica consolidato. Tutto bene nella serata milanese per gli uomini di Conte, con una sola macchia: l'ingresso di Christian Eriksen al 91', a due minuti dal triplice fischio finale. Non è la prima volta che il tecnico nerazzurri inserisce il danese nei minuti di finale, e nonostante le parole di stima e di rito nel post partita, quella verso l'ex Tottenham sembra quasi una dura punizione. O forse no? Sicuramente ai tifosi nerazzurri, almeno a guardare i social, la scelta di Conte non è per nulla piaciuta...