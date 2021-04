Inter-Cagliari (qui la DIRETTA SCRITTA ), sfida valida per la trentesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio San Siro di Milano sabato 10 aprile con fischio d'inizio alle ore 12.30. La squadra di Conte affronta quella di Semplici e, dopo il successo del Milan al Tardini contro il Parma, cerca un successo che riproietterebbe i nerazzurri a +11 sulla seconda in classifica. Queste le formazioni ufficiali del match in programma allo Stadio "San Siro" e diretto dall'arbitro Luca Pairetto.