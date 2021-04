Manca la comunicazione ufficiale dell’Inter ma le immagini sono state pubblicate da Nike, sponsor tecnico dei nerazzurri sul proprio sito. Questa è la quarta maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022 che potrebbe anche debuttare in questo campionato.

Come ci si poteva aspettare, si tratta di una divisa stravagante che richiama molto gli anni ‘90 e soprattutto ricorda in qualche modo quella del ‘97-’98 a bande verticali marchiata Umbro. Una maglia da toni pop e colori pastello con grafiche diverse tra forme tondeggianti e rettangolari in cui si scorge il nuovo logo, presentato il 30 marzo scorso.

Serie A Juve, Demiral negativo. Ci sarà contro il Napoli 2 ORE FA

Nonostante non si conosca ancora lo sponsor che campeggerà sulle maglie dell’Inter per la prossima stagione, in questa versione c’è comunque il logo di Pirelli in verticale. Questo perché la maglia potrebbe essere usata anche nel finale di questa stagione. La vedremo già contro il Cagliari?

Conte: "L'errore da non fare è parlare. Zitti e pedalare"

Euro 2020 Europei: il governo dà il via libera per i tifosi allo stadio Olimpico 3 ORE FA