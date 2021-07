In più di centomila tifosi interisti hanno partecipato al sondaggio dal 25 giugno si poteva andare sull'apposito sito fino a ieri sera alle 23. Oggi, lunedì 19 luglio, sono stati svelati gli esiti. Più che incoraggianti, tanto che il progetto proseguirà e uno dei prossimi passi sarà contattare la proprietà nerazzurra. Il progetto Interspac va avanti. sull'azionariato popolare lanciato da Carlo Cottarelli: dal 25 giugno si poteva andare sull'apposito sito fino a ieri sera alle 23. Oggi, lunedì 19 luglio, sono stati svelati gli esiti. Più che incoraggianti, tanto che il progetto proseguirà e

"Siamo stati informati dalla società IQUII, che fornirà dati più precisi e completi fra qualche giorno, che circa centomila persone, quasi tutti interisti, hanno risposto al questionario sull’azionariato popolare. Siamo molto contenti di questo risultato" ha spiegato lo stesso Cottarelli, presidente di Interspac. "Centomila tifosi hanno risposto al sondaggio sulla possibilità di diventare proprietari della squadra per cui tifano. È un grande segnale. Certo, lo stadio di San Siro non basterà per l’assemblea dei soci! Vista questa straordinaria risposta il progetto va avanti. Ringraziamo tutti i tifosi che hanno risposto al sondaggio, le personalità che hanno sostenuto l'iniziativa (tra cui tanti tifosi Vip e tanti ex giocatori) aderendo a Interspac".

