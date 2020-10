Probabili formazioni

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Barella, Eriksen; Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Lukaku, Sanchez, Sensi, Skriniar, Vecino

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Brunetta, Busi, Laurini, Inglese, Mihaila

Statistiche Opta

L’Inter ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti otto contro i ducali (2N, 4P).

Dopo una striscia di sette vittorie casalinghe di fila contro il Parma in Serie A, l’Inter non ha ottenuto alcun successo nelle quattro sfide più recenti al Meazza contro i crociati in campionato (3N, 1P).

L’Inter ha perso l’ultimo match interno di campionato (1-2 contro il Milan); nella sua carriera da allenatore tra Serie A e Premier League sono una volta, in 123 match, Antonio Conte ha registrato due sconfitte casalinghe di fila: nel novembre 2009 alla guida dell’Atalanta.

L’Inter ha segnato 13 gol finora in campionato – solo una volta nel XXI secolo ne ha segnati di più dopo cinque partite: 15 nel 2013/14.

Il Parma ha subito 11 gol in questo inizio di campionato, nella loro storia in Serie A solo nel 2014/15 (14) i ducali avevano incassato più reti dopo le prime cinque partite stagionali.

Inter (28 anni e 313 giorni) e Parma (28 anni e 309 giorni) sono due delle tre squadre con l’età media più alta tra titolari e subentrati in questo campionato, dietro solo al Benevento (29 anni e 103 giorni).

Il Parma ha realizzato sei reti, meno della metà di quelle segnate dall'Inter in questa Serie A (13) e solo una in più di quelle messe a segno da Romelu Lukaku (cinque).

Romelu Lukaku ha segnato in quattro dei cinque match di questo campionato, l’ultimo giocatore dell’Inter che ha trovato il gol in cinque delle sue prime sei partite stagionali di Serie A è stato Christian Vieri nel 2002/03 (sei su sei in quel caso).

Gervinho del Parma ha segnato un gol in entrambe le ultime due sfide contro l’Inter in campionato, fin qui solo contro l’Udinese l’ivoriano ha trovato la rete in tre match di fila in Serie A.

Le prime 17 presenze, condite da un gol, di Yann Karamoh in Serie A sono arrivate con la maglia dell’Inter. L’unico match in cui l’attaccante classe 1998 ha sia segnato che fornito assist nel massimo campionato risale all’ottobre 2019 proprio contro l’Inter al Meazza.

