Il derby si avvicina e non è certo una buona notizia per la difesa dell'Inter, costretta a fare a meno di due giocatori importanti causa Covid. Alessandro Bastoni è risultato positivo mentre si trovava in ritiro con la Nazionale Under 21 a Tirrenia: ora farà ritorno a casa, dove inizierà il suo periodo di isolamento.

Milan Skriniar è stato trovato positivo al primo controllo, se dovesse esserlo anche al secondo si dovrebbe anch'egli sottoporre a un periodo di quarantena, non in Italia, bensì in Slovacchia, dove si trova ora. Per entrambi quindi si va verso a un doppio forfait molto importante: il derby del 17 ottobre contro il Milan e la successiva sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach del 21 ottobre.

Chi gioca

Senza Bastoni e Skriniar - entrambi titolari nell'ultima uscita dell'Inter in casa della Lazio, Antonio Conte si trova già in semi-emergenza: con tutta probabilità sarà costretto a schierare una retroguardia composta da D'Ambrosio-De Vrij-Kolarov, con il solo Ranocchia a fare da back-up in panchina. Tutto questo, sempre che la settimana delle Nazionali non regali il suo solito lascito di infortunati: attualmente solo Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini e Young sono rimasti ad Appiano ad allenarsi, per altro singolarmente in via precauzionale visti i casi di positività dei loro due compagni.

