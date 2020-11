Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta della sua Lazio contro l'Udinese: una sconfita senza attenuanti né scuse, figlia di un atteggiamento presuntuoso secondo il tecnico emiliano. Un ko da archiviare al più presto in attesa del cruciale match do Champions League a Dortmund contro il Borussia capolista del girone.

“È arrivata una brutta sconfitta, siamo stati presuntuosi, poco umili. Sapevamo che partita avrebbe fatto l’Udinese. Siamo tutti responsabili di questa sconfitta, io per primo. Fortunatamente tra tre giorni siamo ancora in campo e potremo lasciarcela alle spalle, ma è sicuramente una sconfitta che fa male. L’Udinese ha fatto un’ottima partita, noi non abbiamo vinto una seconda palla, un rimpallo, siamo delusi per la prestazione. Ci sta di perdere meritatamente”.