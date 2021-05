Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Inter (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 37ª giornata di campionato arbitrato dal signor Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Longo e Valeriani, quarto uomo Guida. VAR dell'incontro sarà Irrati, Assistente VAR Peretti. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Allianz Stadium di Torino.

- 12' AMMONITO KULUSEVSKI! Giallo a Kulusevski che rifila un brutto pestone sul piede di Hakimi che stava facendo sua una palla a centrocampo con un tackle scivolato sulla sfera. Giusta la decisione di Calvarese perché l'intervento dello svedese è in ritardo.

- 22' RIGORE PER LA JUVENTUS COL VAR! Grandi proteste della Juventus per una doppia trattenuta in area di rigore fra Darmian-Chiellini e di Skriniar su Ronaldo. Il fischietto abruzzese all'inizio non fischia nulla poi richiamato da Irrati al monitor, concede il penalty e ammonisce il terzino nerazzurro. Decisione tutto sommato giusta perché la trattenuta c'è anche se Chiellini, va detto, evidenzia il contatto. Penalty comunque che ci sta.

33' RIGORE PER L'INTER COL VAR! Lautaro Martinez cade in area di rigore dopo un contrasto con de Ligt. Anche in questo caso, nonostante le proteste vibranti dei calciatori nerazzurri, Calvarese lascia correre ma viene richiamato da Irrati all'on field review. Dalle immagini si ravvisa un pestone col piede sinistro del difensore olandese al tallone del piede destro dell'attaccante argentino. Contatto che c'è e rigore anche in questo caso giusto.

55’ SECONDO CARTELLINO GIALLO A BENTANCUR, JUVE IN 10! L’episodio che cambia la partita si materializza ad inizio ripresa, Bentancur già ammonito al 20° del primo tempo per un fallo ai danni di Lautaro Martinez, va a contrasto con Lukaku ai 30 metri della propria trequarti di difesa. L’uruguagio sembra prima toccare il pallone e poi commettere il fallo sul belga che cade a terra. Per Calvarese è intervento da giallo, una decisione che lascia la Juventus e che appare troppo severa perché l’intervento del mediano bianconero non appare mai da sanzionare con il secondo cartellino giallo. Anche Pirlo e la panchina juventina appaiono pensarla in questo modo.

