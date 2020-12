Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Atalanta , valido per la dodicesima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Daniele Doveri della Sezione di Roma 1. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita dell'Allianz Stadium.

59' - Romero rischia il secondo giallo. Fallo da dietro su Morata. Lascia correre Doveri per un fallo non cattivo ma pericoloso per il difensore centrale, ammonito al 37' per un intervento sullo stesso Morata molto simile.