Sono passati ormai quasi sei mesi da quel 17 settembre, giorno in cui Luis Suarez atterrò a Perugia per sostenere l’esame d’italiano che avrebbe potuto accelerare la pratica per ottenere il passaporto italiano e che potenzialmente semplificato il trasferimento dell’uruguaiano alla Juventus, che si ritirò poi dalla corsa all’ex bomber del Barcellona (accasatosi poi all’Atletico Madrid) ripegando su Alvaro Morata . La Procura di Perugia ha certificato che si sia trattato di “un’esame farsa” perché il giocatore, tutt’altro che padrone dell’italiano, conosceva in anticipo i contenuti della prova.

Se a distanza di mesi e settimane tanti nodi sono venuti al pettine, molte cose però ancora non si conoscono e i magistrati continuano ad indagare per fare piena luce su questo caso e soprattutto sul coinvolgimento della Juventus in questa situazione. Proprio in questo ambito come, informa l’agenzia Adnkronos, i magistrati hanno sentito come persona informata sui fattiil presidente bianconero Andrea Agnelli. La notizia è stata confermata dalla stessa società campione d’Italia in carica.