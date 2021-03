Spuntano sul web le prime immagini delle maglie della Juventus per la stagione 2021/22 grazie al sito specializzato FootyHeadlines. Dalle immagini in anteprima si può subito notare un ritorno alla tradizione nella prima divisa della “Vecchia Signora”: sono presenti infatti le iconiche strisce bianconere e sulla maglia sarà inoltre celebrato il 10° anniversario dello Stadium con una particolare patch grafica che reciterà “10 years at home”.

Farà sicuramente più discutere la terza maglia che unisce i colori giallo (denominato shock), blu e bianco con delle originali forme geometriche. Cosa ne pensate tifosi juventini?





