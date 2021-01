Dalle stelle alle stalle. La grande gioia è durata poche ore per Hamza Rafia, giovane dell'Under 23 che ha deciso Juventus-Genoa regalando la qualificazione ai quarti di Coppa Italia alla squadra di Pirlo. Rafia, infatti, proprio nel finale della gara, ha accusato un problema fisico e gli esami svolti presso il J Medical hanno evidenziato "una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Infortunio molto simile, se non identico, a quello di Dybala durante Juventus-Sassuolo così come uguali sono i tempi di recupero stimati in 15-20 giorni. Rafia quindi non potrà scendere in campo con l'Under 23 e soprattutto perde l'occasione di strappare almeno una convocazione per Inter-Juventus di domenica sera.