Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Lazio, valido per la 26esima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita giocata all'Allianz Stadium di Torino e vinta 3-1 dai bianconeri.

Classifiche e risultati

Serie A Rabiot e doppio Morata: la Juve ribalta la Lazio! 3 ORE FA

La moviola di Juventus-Lazio

25' LA JUVENTUS CHIEDE UN RIGORE - Chiesa entra in area e viene anticipato da un intervento di Acerbi in tackle scivolato. Il pallone carambola sul braccio destro di Hoedt, poi la Lazio si salva. La Juventus protesta vibratamente e chiede il rigore, Massa lascia correre e il VAR non interviene. Proteste legittime quelle della Juventus, il braccio di Hoedt era molto largo. Probabilmente il direttore di gara ha optato per la casualità dell'impatto col pallone sul braccio del difensore laziale.

59' RIGORE PER LA JUVENTUS - Ramsey si incunea in area defilato sulla sinistra e viene agganciato da dietro da Milinkoviv-Savic. Massa non ha dubbi e indica il dischetto, Morata spiazza Reina per il gol del 3-1 bianconero.

Pirlo: "Pronti ad approfittare di eventuali passi falsi dell'Inter"

Serie A Rabiot e doppio Morata: la Juve ribalta la Lazio! 3 ORE FA