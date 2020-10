Il Napoli comunica che l'ultimo tampone analizzato internamente al club dopo i casi di positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas, che avevano portato il club a decidere (dietro ricevimento di una circolare dell'ASL) di non partire per Torino e non disputare quindi Juventus-Napoli.

Nel frattempo, si attende ancora di sapere quale sarà il verdetto per la mancata disputa della sfida dell'Allianz Stadium: il Giudice sportivo si era preso del tempo per deliberare sulla possibilità di rinviarla o di dare la sconfitta per 0-3 a tavolino dopo aver analizzato i fatti e tutti gli incartamenti prodotti dal Napoli: entro mercoledì si dovrebbe avere la delibera e vedere in quel caso se ci sarà qualche ricorso, e soprattutto chi sarà a farlo.