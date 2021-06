No, assolutamente. Nessuna vicenda esterna ha inciso". Fabio Paratici prende congedo dalla Juventus in una conferenza stampa in cui è intervenuto anche il presidente bianconero Andrea Agnelli . Alla domanda se il caso suarez o il ritorno di Allegri possano aver influito su questa decisione, la risposta è chiara: "".

Gestire la Juventus vuol dire affrontare anche situazioni esterne importanti, penso a Scommessopoli con Conte, a Bonucci-Pepe passando per i discorsi di mafia e arrivando al caso Suarez. Gestire la Juventus vuol dire anche dover affrontare determinati ostacoli.

E dunque la scelta: "Ci siamo fatti una chiacchierata e insieme abbiamo deciso che fosse il momento di chiudere questi undici anni insieme. Così come nulla ha a che fare la scelta di Allegri, peraltro successiva: li conosco bene e sono due professionisti, se avessimo deciso di continuare insieme lo avrebbero fatto pensando solo a vincere".

Come ci si è pentiti dell'addio di Allegri, ci si pentirà anche dell'addio di Paratici? "Credo che abbia già risposto Fabio in maniera impeccabile - replica - Certe decisioni vengono prese in determinati momenti e vanno contestualizzate. Sostenere adesso che la scelta di due anni fa e quella di oggi implichi un pentimento implica un giudizio sbagliato. In quel momento era la decisione giusta, in questo momento è la decisione giusta. Secondo noi, ovviamente: non sono collegati".

