Nessun esonero, Andrea Pirlo rimarrà sulla panchina della Juventus almeno fino a fine stagione. Lo riporta Sky Sport secondo cui non trovano conferma le voci in merito a un vertice alla Continassa convocato in mattinata per decidere un eventuale cambio dell'allenatore in vista delle ultime 3 giornate di campionato e della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In casa bianconera il clima rimane tesissimo all'indomani della pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan allo Stadium, ma non sarebbero in programma decisioni drastiche almeno per il momento.