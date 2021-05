Ciro Immobile entra ancora di più nella storia della Lazio e lo fa a suon di reti. Grazie al calcio di rigore trasformato contro il Genoa all'Olimpico nel primo tempo del lunch match valido per la 34esima giornata di Serie A, il 31enne attaccante originario di Torre Annunziata ha raggiunto quota 149 gol e ha eguagliato Silvio Piola al comando della classifica All Time dei cannonieri biancocelesti. Immobile, acquistato dalla Lazio nell'estate 2016, ha vinto due volte la classifica cannonieri con la squadra capitolina: nella stagione 2017-18 (con 29 gol a pari merito con Mauro Icardi ) e nel 2019-20 (36 reti, eguagliato il primato di Gonzalo Higuain per marcature in un solo campionato).

Lazio: la classifica marcatori All Time (prime 5 posizioni)

Giocatore Gol segnati Silvio Piola 149 Ciro Immobile 149 Giuseppe Signori 127 Giorgio Chinaglia 122 Bruno Giordano 108

Il rigore trasformato da Ciro Immobile - Lazio-Genoa Serie A 2020-21

I 10 gol fantasma di Piola

Nel giorno del tributo a Immobile è tuttavia doveroso ricordare che i gol di Silvio Piola con la maglia della Lazio sono in realtà 159, ovvero 10 in più di quelli riconosciutigli ufficialmente. Il grande ex attaccante era infatti andato in doppia cifra nelle partite valide per la Coppa dell'Europa Centrale (conosciuta anche come Mitropa Cup), una competizione tuttavia non riconosciuta dalla UEFA.

