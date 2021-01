La Lazio ottiene la sua quarta vittoria consecutiva in campionato battendo il Sassuolo per 2-1 e si rilancia nella corsa alla Champions League. Una vittoria importante quella ottenuta dai biancocelesti che lo stesso Simone Inzaghi, tecnico laziale, inquadra come fondamentale nella rincorsa alle zone più nobili della classifica: " Oggi era l'esame più complicato perché il Sassuolo è un'ottima squadra che gioca bene al calcio. Penso che la squadra ha fatto una grande gara nonostante avessimo giocato appena pochi giorni fa ".

" E' un'opzione. Stasera ha fatto un'ottima partita, non giocava dal 23 dicembre e sono molto contento. Gli serve il campo, ma è un giocatore che mi piace tantissimo; è un ragazzo intelligente che lavora sempre per la squadra ".

"Stasera ha giocato con un antidolorifico e in questo momento non può allenarsi con continuità perchè sta combattendo con un problema alla caviglia. E' il nostro leader e cerco di utilizzarlo sempre. Anche Caicedo ha dovuto fare un antidolorifico e fino a stamattina non sapevamo neanche se sarebbe venuto in panchina".