Non certo il risultato che si aspettava Simone Inzaghi, ma a detta dell'allenatore della Lazio, non è mancata la prestazione. Nel post partita della sfida persa per 1-4 contro l'Atalanta, il tecnico biancoceleste non ha nascosto il suo disappunto sul risultato maturato all'Olimpico:

"Secondo me i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare. Siamo mancati negli episodi che determinano le partite. Il risultato per quanto visto in campo non è giusto, però dobbiamo analizzare gli errori che abbiamo commesso. La squadra ha tirato 10 volte in porta con un gol, loro cinque volte e quattro gol. Onore all'Atalanta che è una grandissima squadra, noi comunque faremo un grande campionato".

Serie A Gasperini: "Scudetto? Vediamo tra 20 giornate" 17 MINUTI FA

Lazio che nel prossimo turno di campionato se la vedrà con l'Inter di Antonio Conte, per i capitolini è già emergenza:

"Ho detto fin da subito che eravamo in ritardo, la società ha lavorato e ha fatto. Sapevamo che potevamo arrivare le prime tre giornate con ritardi non preventivati, ma non sapevamo neanche che avremmo avuto un calendario del genere. Inter e Atalanta le avrei volute dopo la sosta. Ora devo giocare con l'Inter con l'infortunio di Radu e i difensori contati, però dobbiamo andare oltre le difficoltà e dopo la sosta vedremo di tornare al meglio".

Ultimi giorni per poter investire ancora sul mercato, ma Inzaghi non si sbilancia:

"Ora dobbiamo essere bravi a recuperare forze ed energie per l'Inter. Poi avremo tempo per inserire i nuovi. Comunque spiace per il risultato ma sono fiducioso per il campionato".

Serie A 2020/2021: le maglie della prossima stagione

Serie A Le pagelle di Lazio-Atalanta 1-4: Gomez domina 41 MINUTI FA