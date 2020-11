Roma-Napoli, match della 9a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio San Paolo si è concluso col punteggio di 4-0. Gara arbitrata da Di Bello, il Napoli di Gennaro Gattuso in virtù di questo risultato si porta a 17 punti, gli stessi della Juventus, mentre la Roma di mister Paulo Fonseca perde l'occasione di salire in solitaria al secondo posto e viene a sua volta agganciata a quota 17 dal Napoli. Di seguito l'analisi dell’incontro, per chiarire le reali ambizioni di entrambe le squadre.

1) Il Napoli è da Scudetto

Nove giornate sono ormai un buon banco di prova. Il Napoli ha vinto sei partite su otto giocate e ha perso solo due volte (più la sconfitta a tavolino con la Juventus), conferma di avere una rosa di alta qualità (assenza di Osimhen passata inosservata), con ricambi adeguati e un allenatore coraggioso e preparato. Gli elementi per fare un grande campionato ci sono tutti. E la parola "Scudetto" non deve essere un tabú, considerando anche le difficoltá incontrate da Inter e, soprattutto, Juventus. Il club azzurro è uno di quelli in piena lotta e difficilmente si staccherà dal treno di testa.

2) Zielinski trequartista centrale, ottima idea

Tra le scelte più azzeccate nella serata del San Paolo la posizione di Piotr Zielinski. Trequartista dinamico, coperto da Fabian Ruiz e Demme nel 4-2-3-1 scelto da Gattuso. Il polacco, dopo la lunga assenza per Covid, sta migliorando la sua condizione, sta salendo di tono e tra le linee, con la sua atleticità, può diventare devastante. Un giocatore in crescita, fondamentale per le ambizioni della squadra campana.

3) Roma poco coraggiosa e troppo rimaneggiata

Un ko pesante per la Roma, che un po' smorza i sogni di gloria e riporta sulla terra i giallorossi. Una debacle che ovviamente ha diversi alibi, dagli infortuni (mancava Smalling, si sono infortunati Mancini e Veretout nel corso della gara) ai tanti impegni ravvicinati con una rosa meno profonda rispetto a quella partenopea. Ma una sconfitta che può servire nella preparazione di gare future. Difesa troppo bassa, poco coraggio in fase di impostazione, ripartenze difficili con un baricentro cosí arretrato. Tre analisi immediate sulle quali Fonseca dovrà riflettere.

4) Dzeko fuori condizione

Una nota a margine la merita il bosniaco, autore di una prestazione molto negativa, ma appena rientrato dal Covid e quindi in evidente difficoltà fisica. Il Dzeko visto in casa del Napoli era al 20/30% della condizione e se la Roma vuole avere ambizioni d'alta classifica ha assoluto bisogno di ritrovare il suo centravanti al top della forma.

5) Azzurri, occhio al calendario

Per concludere i discorsi precedenti, bisogna prestare attenzione al calendario del Napoli nel mese di dicembre, che alla fine di questo tour de force di 10 partite in 30 giorni, vedrà gli azzurri impegnati con Inter (16 dicembre) e Lazio (20 dicembre). Saranno questi due match chiave, sia per la condizione in cui arriverà la squadra di Gattuso, sia per il livello degli avversari. A fine anno ne sapremo sicuramente di più.

