Napoli-Torino, match della 14a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è concluso col punteggio di 1-1. E' il gol di Insigne al 92° a salvare il Napoli dalla terza sconfitta consecutiva. Di contro il Torino resta senza 3 punti per l'ottava giornata di fila, rimanendo per giunta ultimo in classifica da solo viste le vittorie di Genoa e Crotone. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Niente di straordinario, ma attento nel finale sul diagonale di Belotti.

Giovanni DI LORENZO 5,5 – Nell’occasione del gol non colpisce bene di testa: è sfortunato, perché quel pallone diventa un mezzo assist per Izzo.

Kostas MANOLAS 6 – E’ probabilmente il migliore della difesa di Gattuso, ma Belotti per lui è una spina nel fianco.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 – Passa la serata a scivolare un po’ troppo spesso. Belotti lo mette davvero in difficoltà.

Elseid HYSAJ 5 – In fase di spinta non si vede praticamente mai. E contro un Toro ben ordinato questo Napoli ne avrebbe avuto molto bisogno. Dal 71’ Fabian RUIZ 6 – Entra in una fase complicata di partita e combina sostanzialmente poco.

Tiemoue BAKAYOKO 5,5 – Prezioso in fase di rottura, ma troppo deficitario in quello di impostazione dopo gioca troppi palloni imprecisi. Dal 71’ Mario RUI 6 – Un finale senza particolari squilli, ma nemmeno grandi errori.

Diego DEMME 6 – Resta in campo facendo il suo, senza particolari picchi. Poi prende una gran botta alla schiena e deve lasciare il campo. Dal 28’ Eljif ELMAS 5 – La sua partita inizia con un riscaldamento dopo 3 minuti e un ingresso al 28’. Avrebbe dunque tutta sera per provare a cavare fuori qualcosa. Ma non ci riesce.

Matteo POLITANO 5 – Male anche Politano che inizia in maniera convincente ma si spegne immediatamente. Una specie di effetto fiammifero. Dal 63’ Hirving LOZANO 6 – Non al meglio, Gattuso lo chiama nel momento del bisogno e ottiene comunque qualcosa in più rispetto a Politano. Un paio di guizzi e punizioni conquistate.

Piotr ZIELINSKI 6,5 – L’assist per Insigne nel finale impreziosisce una prova dove si era comunque già contraddistinto prima come il migliore del Napoli.

Lorenzo INSIGNE 6,5 – Fino ai minuti di recupero sarebbe ampiamente insufficiente, ma il gol è di una tale bellezza che cambia davvero il giudizio.

Andrea PETAGNA 5 – Ben controllato dai 3 centrali del Toro, Petagna non trova praticamente mai spazio. Dal 71’ Fernando LLORENTE 6 – Un finale anche in questo caso senza acuti. Per la prima stagionale assoluta però non ci si poteva aspettare un granché d’altro.

All. Gennaro GATTUSO 5,5 – Il gol nel finale non cambia il giudizio. Il suo è un Napoli involuto e questo al di là degli assenti pesanti nel reparto offensivo. Una squadra lenta e che costruisce poco. Chissà se davvero il piccolo problema personale all’occhio, come dichiarato da De Laurentiis, non gli stia creando problemi nel ‘capire’ quanto gli sta intorno. Avrà 10 giorni per provare a rimettersi e, insieme a quello, rimettere insieme anche il Napoli brillante di inizio anno.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 – Praticamente realmente inoperoso per tutta la partita. Più di qualche ‘telefonata’ il Napoli non crea e il tiro di Insigne non l’avrebbe parato nemmeno Buffon edizione Mondiale 2006.

Alessandro BUONGIORNO 6 – Prova onesta di questo ragazzo lanciato da Giampaolo nelle ultime giornate e che si sta attestando in queste prime uscite come un difensore affidabile.

Gleison BREMER 6,5 – Partita eccellente nel guidare la difesa e controllare fisicamente anche un marcantonio come Petagna. Non si capisce davvero come qualche settimana fa avesse perso il posto...

Armando IZZO 6,5 – Pesca la soluzione balistica del suo 2020 con un jolly nello stadio “di casa”. Al di là di quello però gioca una buona gara anche negli anticipi.

Wilfried SINGO 6,5 – Si conferma una scoperta di questo Torino che quasi tutti gli sfoghi offensivi sull’esterno li fa dal lato di campo di Singo. Grande, davvero grande facilità di corsa e due leve lunghissime. Prospetto interessante.

Tomas RINCON 6,5 – Tantissima legna in mezzo al campo a protezione del reparto.

Karol LINETTY 5,5 – Si vede poco negli inserimenti, una volta caratteristica del suo calcio. Dal 94’ SEGRE – sv.

Ricardo RODRIGUEZ 6,5 – Controlla bene Politano per tutta la partita. Certo, spingere spinge poco. Però dietro è impeccabile. Dall’89’ VOJVODA – sv.

Sasa LUKIC 5,5 – Dal punto di vista difensivo, come tutto il Torino, è inattaccabile. Certo gli si chiederebbe qualcosina in più anche in fase d’uscita dove invece a volte è impreciso. Dall’89 MEITE – sv.

Simone VERDI 5,5 – Un paio di palloni in ripartenza su cui avrebbe dovuto servire meglio Belotti sono macchie importanti della sua partita. Specie in un match dove di occasioni non ce ne sono state poi molte.

Andrea BELOTTI 7 – Lotta come un leone, crea le occasioni migliori, si batte e si sbatte come sempre. Un giocatore che meriterebbe un contesto migliore. Dall’89’ ZAZA – sv.

All. Marco GIAMPAOLO 6 – Che dire di Giampaolo? La partita l’aveva praticamente vinta, preparando un Torino non certo spettacolare ma tatticamente ben messo in campo e con le idee chiare. Il fatto che questa squadra abbia perso però 23 punti da situazioni di vantaggio non può non essere anche colpa dell’allenatore, che evidentemente non è ancora riuscito a trasferire un po’ di spirito di combattimento. Ultimo in classifica da solo, ora dovrà riuscirci al più presto.

