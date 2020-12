Parma-Benevento, match della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Tardini di Parma si è concluso col punteggio di 0-0. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi, il Parma di Fabio Liverani in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante mentre il Benevento di mister Filippo Inzaghi muove la classifica e dá continuitá all'ottimo pareggio con la Juventus. Nessun marcatore e qualche occasione da una parte e dall’altra. Partita equilibrata, giocata a basso ritmi, con le difese dominanti e gli attacchi poco precisi.

===Le pagelle del Parma===

Luigi SEPE 6 - Mai impegnato nel primo tempo, una parata semplice nella ripresa.

Maxime BUSI 6 - Parte bene, scambiando con Karamoh e inserendosi a destra. Poi si abbassa e copre. (Dall'88' GAGLIOLO SV)

BRUNO ALVES 6,5 - Sicuro e pulito dietro, nessuna sbavatura.

Yordan OSORIO 6,5 - Una roccia. Forte di testa, bravo in anticipo.

Simone IACOPONI 6 - A sinistra, adattato, ma attento e preciso.

HERNANI 5,5 - Ammonito subito, si gestisce in mezzo. Poco preciso nelle verticalizzazioni.

Matteo SCOZZARELLA 6 - Equilibratore, attento, lucido. Non ama strafare, ma giocare semplice. (Dal 74' BRUGMAN 6 - Quarto d'ora finale di normale routine)

Jasmin KURTIC 5,5 - Ci prova, inserendosi o con tiri da fuori. Mostra voglia, poi cala nella ripresa e si innervosisce.

Yann KARAMOH 5 - Impalpabile, senza nessuno spunto, spesso troppo impegnato a specchiarsi. (Dal 46' BRUNETTA 5,5 - Ha qualitá, ma non le mette in mostra del tutto. Richiamato di continuo, non trova la posizione)

GERVINHO 5 - Non ne azzecca una. Incappa in una delle sue classiche giornate no.

Andreas CORNELIUS 5,5 - Prova a giocare di sponda, spesso spalle alla porta. Non si rende mai pericoloso. (Dal 88' INGLESE SV)

ALL.: Fabio LIVERANI 5,5 - Parma squadra lenta, prevedibile e troppo legata ai lampi di Gervinho. Se l'ivoriano non é in giornata, é notte fonda.

Riccardo Improta e Maxime Busi in Parma-Benevento Credit Foto LaPresse

===Le pagelle del Benevento===

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Non deve compiere prodezze. Attento in uscita.

Gaetano LETIZIA 6,5 - Galvanizzato dal gol alla Juventus. A destra, bravo su Gervinho e utile anche in fase di sovrapposizione. Corre per tre e chiude ogni diagonale.

Alessandro TUIA 6,5 - Prima da titolare in Serie A a 30 anni. Si fa guidare da Glik, non sbaglia nulla. (Dal 80' FOULON SV)

Kamil GLIK 6,5 - Solido, convinto, preciso. Di testa sono tutte sue.

Federico BARBA 6 - Abbastanza bene nelle due fasi, visto che spesso di propone anche davanti.

Roberto INSIGNE 5,5 - Insomma. Si accende a tratti, non brilla. (Dal 81' TELLO SV)

Artur IONITA 6 - Duro e tosto in mezzo. Con compiti prettamente difensivi. Non sfigura.

Perparim HETEMAJ 6 - Spesso costretto a fare il play, lui che tecnicmente non é certo fenomenale. Si destreggia, regge.

Riccardo IMPROTA 6 - Vispo e continuo. Bravo anche a raddoppiare sugli esterni. (Dall'87' DABO SV)

Gianluca CAPRARI 5,5 - Svaria, ci prova a tratti, duetta con Lapadula. Non brillante negli uno contro uno. (Dal 69' SAU 5,5 - Non entra con la giusta cattiveria, spreca una buona ripartenza)

Gianluca LAPADULA 5,5 - Generoso, bravo negli appoggi e nel subire alcuni falli preziosi. Spreca una buona chance in contropiede. (Dall'87' DI SERIO SV)

ALL.: Filippo INZAGHI 6 - Benevento ben messo, solido. Voleva almeno un punto, lo ha ottenuto.

