L'Assemblea della Lega del massimo campionato italiano di calcio ha preso atto delle dimissioni da consigliere del presidente del Milanma ha rinviato la sostituzione a una riunione futura. Lo stesso discorso vale per il tema Superlega, rinviato a settimana prossima insieme al voto sul Pacchetto 2 dei diritti televisivi per il triennio 2021-24. I venti club, dopo aver valutato l'offerta ricevuta da Sky, hanno deliberato di rinviare il voto. Il Pacchetto 2 comprende tre gare a giornata in co-esclusiva, dunque 114 partite a stagione.