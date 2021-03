Al termine di una gara "all'inglese", dall'agonismo accesissimo, la cui unica ammonizione è però giunta al 95', la Sampdoria torna al successo dopo 5 turni di astinenza, salendo in classifica a 35 punti. Lo fa contro un Toro piuttosto stanco dal recupero dello scorso mercoledì col Sassuolo . A decidere la contesa, un diagonale vincente al 25' di Antonio Candreva, già a segno nella gara di andata. a Marassi finisce 1-0. Un risultato che, nella corsa salvezza, s'incrocia inevitabilmente con quello dello Juventus Stadium, clamorosamente espugnato dal Benevento, che fugge a +6 dal Toro (29 punti a 23), prossimo avversario proprio dei bianconeri in un derby che si preannuncia particolarmente caldo.

Il tabellino

SAMPDORIA-TORINO 1-0

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszynski, Tonelli (73' Yoshida), Colley, Augello; Candreva (88' Ferrari), Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini (67' Keita Baldé), Quagliarella (88' Damsgaard). All.: Ranieri.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (73' Singo), Lyanco, Bremer; Vojvoda (59' Verdi), Rincon (80' Murru), Mandragora, Gojak (80' Bonazzoli), Ansaldi; Belotti, Sanabria (59' Zaza). All.: Nicola,

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 26' Candreva (S).

Assist: Gabbiadini (S, 1-0).

Note - Recupero: 0+6. Ammonito: Lyanco.

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

8' - APPOGGIO DI GABBIADINI PER EKDAL! Destro dal cuore dell'area con pallone che sibila il palo.

26' - GOL DELLA SAMPDORIA CON CANDREVA! Augello salta l'avversrio e mette in mezzo per Gabbiadini, abile a smarcare sulla destra l'ex Inter, il cui diagonale non lascia scampo a Sirigu: 1-0!

32' - GOJAK DA DUE PASSI SULLA SPIZZATA DI GOJAK! Il croato non riesce a controllare il pallone a due passi dalla porta!

35' - PALO DI QUAGLIARELLA! Sugli sviluppi di un colpo di testa di Gabbiadini, il bomber blucerchiato colpisce il legno esterno sulla conclusione sporcata da Ansaldi!

74' - BELOTTI! Colpo di testa che fa la barba al palo su assist dalla sinistra di Ansaldi: granata vicinissimi al pareggio!

90'+5 - JANKTO IN CONTROPIEDE! Sinistro in diagonale a lato non di molto.

MVP

Augello. Martello pneumatico lungo l'out di sinistra. E' lui a costruire con un'involata d'altri tempi il gol che decide la partita.

Fantacalcio

PROMOSSO - Candreva. Arriva puntualissimo all'invito di Gabbiadini. Lungo la destra dà tutto se stesso con grande mentalità.

BOCCIATO - Sanabria. Dopo un primo impatto di rilievo in maglia granata, prima prestazione senza nerbo là davanti.

Ranieri: “Candreva? Gli ho dato una pausa di riflessione”

